El deterioro de la relación entre doña Letizia y doña Sofía

Doña Sofía se ha quejado en algunos círculos -según la prensa más entendida en Casa Real- de lo poco que coincide con sus nietas. Don Felipe ha sido quien ha intentado siempre unir. A pesar de ser vecinas –la reina emérita vive en Zarzuela–, doña Letizia acostumbra a llamar a su madre, Paloma Rocasolano, para que atienda a sus hijas cuando ella y su marido, el rey Felipe, tienen algún acto oficial o salen por la noche. La periodista y escritora Pilar Eyre asegura en su libro 'La soledad de la Reina' que a doña Sofía, cuando le preguntaban por su nietas, ella respondía: «No lo sé, no sé ni cómo están, no me dejan verlas».