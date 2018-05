¿Por qué se descalzó Kristen Stewart en la alfombra roja de Cannes? Kristen Stewart en la alfombra roja de Cannes. / AFP La actriz se quitó los zapatos delante de los fotógrafos para protestar por el protocolo del festival, como ya hizo hace un par de años LAS PROVINCIAS | COLPISA Valencia Miércoles, 16 mayo 2018, 19:41

En Cannes, una bella foto vale más que mil discursos. Kristen Stewart fue uno de los nombres más destacados entre las 82 actrices, cineastas, productoras y otras profesionales de la industria cinematográfica que se congregaron el sábado para defender la «igualdad salarial» en la escalinata de Cannes.

Estrellas de Hollywood o figuras del cine independiente unidas por una misma causa: la de la lucha contra las desigualdades entre las mujeres y los hombres.

Kristen Stewart se quitó los zapatos en la alfombra roja de Cannes antes del estreno de 'BlacKkKlansman', la nueva película de Spike Lee.

AFP

La joven actriz, que lució un minivestido metálico de Chanel, firma de la que es imagen, se despojó de los zapatos de Christian Louboutin como protesta por el estricto protocolo del popular festival de cine.

La propia actriz expresó a la prensa hace dos años -cuando ya se descalzó- su malestar con el código de vestimenta de Cannes: «Si un hombre y yo vamos por la alfombra roja y me paran y me dicen 'perdone, señorita, pero no está llevando tacones y no puede entrar' le diría 'tampoco los lleva mi amigo. ¿Tiene que llevarlos él? Puede funcionar de las dos maneras. No me puedes preguntar algo que no le vas a preguntar a él. Entiendo que haya etiqueta, pero debería abrirse y poder ir con tacones o sin ellos».

Así que para evitar que no la dejasen acceder, se los puso para entrar, aunque le durasen apenas unos segundos puestos.