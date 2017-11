Cristina Tárrega cuenta que una jefa abusó de ella Cristina Tárrega. La periodista rompió a llorar en El Programa de Ana Rosa al recordar su experiencia cuando llegó a Madrid. A. GUERRA/MUJERHOY Jueves, 9 noviembre 2017, 07:31

Es algo que te marca de por vida. Así ha comenzado el relato de Cristina Tárrega en 'El programa de Ana Rosa' antes de dar paso a un testimonio que ha dejado de piedra a sus compañeros en plató y a las redes sociales.

La presentadora ha revelado que, al llegar a la capital a trabajar, sufrió acoso y abuso por parte de una jefa. «Una mujer me enfiló cuando llegué a Madrid. Teníamos una relación de amor y odio al mismo tiempo. Se metía conmigo, pero al mismo tiempo tenía que comer con ella, ir a su casa. Cuando no quise hacer lo que me demandaba empezaron los problemas. Me hacía la vida imposible», contaba entre lágrimas. (Más información en Mujerhoy.com)