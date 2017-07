Cristian Castro se separa de su tercera mujer durante la luna de miel El cantante Cristian Castro en una imagen de archivo. / AFP El cantante y la violinista Carolina Urban contrajeron matrimonio en Yucatán, el pasado mes de mayo LAS PROVINCIAS Martes, 4 julio 2017, 12:57

Cristian Castro se ha separado de su tercera mujer, la violinista Carol Victoria Urbán. Y lo ha hecho un mes y medio después de contraer matrimonio, el pasado 3 de mayo, y durante la luna de miel.

Concierto de #CeciliaBartoli y #PhilippeJaroussky, #Suiza🇨🇭 Una publicación compartida de Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 7:34 PDT

Según cuenta tvnotas.com, el cantante confirmó en un programa argentino el terrible momento personal por el que está atravesando. "Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino… Yo cumplí, traté de estar bien con ella, y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser", ha contado Castro a la televisión argentina.

"Estoy consternado porque esto no es un juego. Me la juego muy rápidamente por el matrimonio y por el amor y, de repente, no sale que nos podamos llevar bien", ha explicado además de asegurar que no han habido terceras personas. "No nos dimos tiempo para conocernos bien, esa es la versión real, y por eso pasaron las cosas, los malos entendidos que no estaban previstos", ha concluido.

Al parecer, y según desvela este portal, Castro y Carol se pelearon estando en Suiza de luna de miel y él le pidió a su mujer que se marchara lo antes posible en un vuelo directo a México.