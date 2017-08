El corazón de Banderas Antonio Banderas y su pareja, Nicole Kimpel. / efe El actor aprovecha la gala benéfica Starlite para aclarar que no se tiene que volver a operar.Su novia pagó 20.000 euros por besarle ARANTZA FURUNDARENA Martes, 15 agosto 2017, 00:27

Ami hermano lo voy a matar», bromeaba el domingo Antonio Banderas en Marbella, horas antes de que comenzara la gala benéfica Starlite. Se refería el actor a las recientes declaraciones de Javier Banderas sobre su estado de salud. Unas palabras que dieron lugar a alarmantes titulares según los cuales Antonio, que sufrió un infarto a principios de año, tendría que volver a pasar por el quirófano... Sin embargo, tal vez sea el momento de romper una lanza en favor del encantador y siempre accesible Javier Banderas ('Chico' para la familia y amigos) y explicar lo que realmente pasó. Porque una de las periodistas a las que Javier hizo esas declaraciones es la que firma esta crónica y en ningún momento interpretó (ni publicó) que el actor tuviera que volverse a operar.

A Javier lo abordamos dos periodistas en el Náutico de Palma una mañana... Estaba en su velero, 'Grupo Ceres', con el que días después se alzaría campeón en la clase ORC 3 de la reciente edición de la Copa del Rey de Vela. A esa hora instruía a su tripulación a la espera de que mejorara el viento. Simpático y cercano, no tuvo inconveniente en desembarcar y contestar a todas las preguntas que le planteamos a pie de muelle. Y la salud de su célebre hermano fue una de ellas.

'Chico' insistió en que, «gracias a Dios, a Antonio no le han quedado secuelas del infarto» y que el actor se siente perfecto «después de que le implantaran tres 'stents' (muelles que ayudan a ensanchar las arterias)». Incluso comentó con guasa que ahora no para de encontrarse con gente que le dice que también lleva 'stents'... «Debe de ser de lo más normal». En ese mismo tono informal, contó que Antonio, «con lo del infarto, aprovechó para quitarse unas arritmias, que ya tenía de antes, por medio de un cateterismo». Y, sin darle mayor importancia, añadió que «parece que no se le acaban de ir del del todo y no descarta repetir lo del catéter», algo que, según dijo, tampoco es infrecuente.

«Los políticos se creen que no podemos vivir sin ellos»

La «mala leche»

Dicha intervención, realizada con anestesia local, es lo que Banderas ha descrito como «algo que si tuviera que hacérmelo en el futuro tampoco tiene importancia porque al día siguiente estás en casa». Sorprendido por los titulares que volvían a enviarlo de cabeza casi a una operación a corazón abierto, el actor ha concluido que «a mi hermano lo debieron de pillar recogiendo velas y respondió al voleo»... Pero lo cierto es que su hermano fue bastante más comedido que las sensacionalistas interpretaciones que se airearon después.

A sus 57 recién cumplidos, Banderas ha demostrado en esta nueva edición de la Starlite que su relación con Nicole Kimpel está consolidada. La holandesa, de 37, se lleva «perfectamente con Stella», la hija del actor. E incluso con su exmujer, la antaño celosa y posesiva Melanie Griffith. «Melanie nos invita a comer o a cenar cada vez que vamos a Los Ángeles. Estoy deseando tener tiempo para ir a verla». Recuperado, bromista y pletórico, Banderas solo se puso serio para lamentar su proyecto frustrado de abrir un gran centro cultural en Málaga. El actor decidió abandonar por las críticas, «el cachondeo y la mala leche» que recibió de parte de varios grupos políticos... «No quiero ni un euro público porque vienen envenenados -declaró el domingo-. Los políticos se creen que no podemos vivir sin ellos, pero sí podemos. Cada vez me gusta menos hablar de política».

Por lo demás, disfrutó como un crío de una gala cuyos beneficios van destinados a su fundación, 'Lágrimas y Favores', y a 'Niños en Alegría'. Le acompañaron amigos como Santiago Segura, Sara Baras, Niña Pastori, Marta Sánchez, el Cholo Simeone y Ana Obregón. Durante la tradicional subasta, los asistentes pujaron por un beso del actor. Ganó su novia, Nicole Kimpel, que pagó generosamente 20.000 euros por algo que puede conseguir gratis todos los días.