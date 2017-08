'Carol', amor a contracorriente Rooney Mara y Cate Blanchet, durante su interpretación en 'Carol'. / efe Cate Blanchett y Rooney Mara protagonizan esta historia basada en una novela de Patricia Highsmith. Se proyecta el viernes y el sábado en la Filmoteca d'Estiu A. T. M. Jueves, 3 agosto 2017, 01:37

Todd Haynes adaptó para la pantalla grande la novela 'Carol' escrita por Patricia Highsmith. Estrenada en 2015, este drama romántico contó con la interpretación, en los papeles estelares, de Cate Blanchett y Rooney Mara. Nominada a numerosos premios internacionales, apenas consiguió arrancar el galardón de mejor actriz para Rooney Mara en Cannes. Incomprendida en Hollywood, se fue de vacío pese a estar nominada a seis estatuillas.

DATOS DE INTERÉS Dirección Jardines del Palau de la Música. Alameda, 30 Precio. Entrada general 3,5 euros. Abono de 10 sesiones: 25 euros Fecha Mañana viernes 4 y el sábado 5, a partir de las 22.30 horas

Años cincuenta en Nueva york. Navidad. Therese Belivet (Rooney Mara) trabaja de forma eventual en una juguetería de Manhattan, aunque su verdadero sueño, no cumplido, es ser fotógrafa. Todo cambia cuando aparece en su vida Carol Aird (Cate Blanchett), una distinguida mujer de clase alta, con fuerte temperamento y atrapada en un matrimonio que detesta. Entre Carol y Therese surge una atracción espontánea que acabará convirtiéndose en una relación prohibida. La dos mujeres se lanzan a romper sus monótonas e infelices vidas para buscar un lugar propio en el mundo.

'Carol' consiguió excelentes críticas tras su estreno, pero la historia que narra el apasionado romance entre dos mujeres no logró transformarlas en premios en su periplo por los festivales de cine. Su presencia en los Oscar no estuvo exenta de polémica. Muchos críticos vieron en su temática, el amor homosexual, la causa de que no fuera nominada a los galardones más importantes y de que se fuera de vacío.

Mañana viernes 4 y el sábado 5, a partir de las 22.30 horas, 'Carol' se proyecta en los Jardines del Palau de la Música, dentro de la programación de la Filmoteca d'Estiu de Valencia. Incluida en el ciclo 'Carretera y manta', se pasará, como todas las películas, en versión original subtitulada en español. Las taquillas se abrirán a las 21.00 horas.

'Carol' (EE UU-Reino Unido. 2015. 118') es la cuarta película que se proyecta en la Filmoteca d'Estiu este año, tras 'El acorazado Potemkin', 'Tarde para la Ira' y 'La uvas de la ira'. En los próximos días le seguirán los filmes 'Mad Max: Furia en la carretera' (6, 7 y 8 de agosto), 'El diablo sobre ruedas' (días 10 y 11) 'Toni Erdmann' (12 y 13), 'Una historia verdadera' (14, 15 y 17), 'La ciudad de las estrellas' (La La Land) (días 18, 19 y 20), 'El demonio de las armas' (21 y 22), 'Week-end' (24 y 25) y 'Moonlight' (26 y 27).

Como novedad este año, la cinta 'Moonlight' se proyectará en versión original subtitulada en valenciano.