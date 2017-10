Cardi B, la mujer que ha destronado al 'Despacito' Cardi B, cantante. Esta antigua estríper, de ascendencia dominicana, llega pisando fuerte a la música CORAZÓN Domingo, 1 octubre 2017, 13:23

A finales de agosto, tras 16 semanas como número 1 indiscutible en la lista de los 100 de Billboard, el 'Despacito' de Luis Fonsi veía como Taylor Swift le adelantaba y le quitaba la corona. Lo hacía gracias a su tema 'Look What You Made Me Do'. Durante unas semanas, ambos mantuvieron un pulso entre el 'top' del 'ranking' y el número 2. Hasta que, finalmente, Fonsi conseguía recuperar su reinado... ¿para siempre? No, porque hasta ahora, Taylor era quien copaba la lista.

Pero acaba de aparecer en escena una mujer que viene a amargarle el otoño al puertorriqueño y a Taylor. Se llama Belcalis Armazar, aunque su nombre artístico es Cardi B. La canción que ha colocado en el número 1 de los éxitos mundiales se llama 'Bodak Yellow', roza ya las 180.000 reproducciones y fue lanzada al mercado a mediados de junio. (Más información en Mujerhoy.com).