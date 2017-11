Calendario Pirelli 2018, del desnudo al alegato Tim Walker, Jaha Dukureh, Duckie Thot y Thando Hopa, en la presentación. / AFP/ angela weiss El fotógrafo Tim Walker se adentra con artistas afroamericanas en 'Alicia en el país de las maravillas' para reivindicar la diversidad S. ZAMORA Lunes, 13 noviembre 2017, 00:26

Hace años que dejó de ser un simple calendario y que sus hojas se fueron convirtiendo en algo más que una enumeración de días. El calendario Pirelli de 2018, que fue presentado en sociedad el pasado viernes en el Manhattan Center de Nueva York, se ha desmarcado definitivamente de sus famosos desnudos para adentrarse en esta ocasión en el mundo mágico de 'Alicia en el país de las maravillas'. El fotógrafo Tim Walker ha rendido homenaje a este clásico de la literatura y lo ha utilizado como telón de fondo para reivindicar la diversidad, con un plus añadido: todos sus protagonistas son negros. «Hoy en día, ver a una Alicia negra significa que los niños de todas las razas pueden abrazar la idea de la diversidad y darse cuenta de que la belleza tiene cantidad de colores distintos», ha explicado el estilista Edward Enninful, uno de los padres del calendario Pirelli 2018.

El personaje de Alicia es encarnada por la modelo Duckie Thot, a la que acompañan otros rostros como los de las modelos Adut Akech, Adwoa Aboah o Alpha Dia. Pero también nombres tan familiares como los de Whoopi Goldberg, Lupita Nyong'o, Ru Paul o Sean 'Diddy' Combs. «Durante dos o tres años he tenido la ambición de contar Alicia con un reparto afroamericano. Me fasciné con esa idea porque nunca se ha hecho», ha contado el fotógrafo a The Telegraph.

El calendario Pirelli de 2018 es el segundo que retrata exclusivamente a celebrities negras. Lo hizo también el fotógrafo británico Terence Donovan en 1987, que en su día incluyó a una jovencísima Naomi Campbell (con sólo 16 años) que este año repite en el papel de verdugo. Desde su creación en 1964, estos calendarios nunca se han puesto a la venta. Nadie les puso precio comercial. Siempre rodeados de glamur, los han convertido en piezas de coleccionista. Del calendario Pirelli de 2018 apenas se han impreso 20.000 unidades, que serán regalados, en edición numerada para evitar falsificaciones, a personajes top de todo el planeta.