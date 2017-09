Bustamante estalla de nuevo: «Ya, se acabó» 01:29 El cantante no pasa por su mejor momento mediático / LP El cantante asegura vía redes sociales sentirse «acosado y perseguido como un delincuente» LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 19 septiembre 2017, 12:25

Bustamante no se encuentra en su mejor momento mediático por la tensa relación que tiene actualmente con la prensa. El cantante ha estallado debido al acoso mediático al que se ve sometido día tras día, especialmente desde su distanciamiento a principios de verano con Paula Echevarría.

El artista ha estallado en las redes sociales y ha manifestado su malestar por el «maltrato sistemático» que recibe. Bustamante asegura no comprender este trato «injusto» de la prensa hacia él ni cómo nadie es capaz de salir en su defensa. El cantante añade que se siente «perseguido como un delincuente» y pide que se le deje «vivir en paz».

Sus directas palabras no han dejado indiferentes a sus seguidores y la publicación ya cuenta con más de 20.000 'me gusta' y 4.000 comentarios, en gran medida de apoyo hacia el artista. La publicación aparece tras el altercado hace unas emanas con un paparazzi y la suspensión de un concierto por motivos médicos que la prensa no tardó en investigar.

A pesar de que las vacaciones de este verano han sido algo atípicas para la familia Bustamante, el cantante y Paula Echevarría han tratado de llevarlo lo mejor posible, con cordialidad y respeto. Cada uno por su lado, la actriz ha aprovechado su descanso para disfrutar de la compañía de su familia y amigos, mientras que Bustamante se ha dedicado a su trabajo, cumpliendo con su gira de conciertos.