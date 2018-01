EN BREVEEl 'pequeño Nicolás' alega sufrir delirio

El 'pequeño Nicolás' ha alegado problemas psiquiátricos para que no le imputen por sus calumnias al CNI. Según su defensa, Francisco Nicolás Gómez Iglesias es inimputable por padecer «una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco». Ante esta alegación, el juez del caso ha decidido aplazar la vista para realizar un contrainforme al trastorno que dice sufrir el joven, quien tuvo sus minutos de gloria televisiva en 2014. Tras abandonar ayer el juzgado, el 'pequeño Nicolás', de 23 años, dijo a los periodistas que no quería hacer declaraciones porque «no me encuentro bien». El juicio es la repetición de otro anterior por el que ya fue condenado a una multa de 4.320 euros por un delito de calumnias al CNI, al que acusó de pinchar su teléfono de forma ilegal. Pero Nicolás apeló la resolución y la Audiencia ordenó repetir la vista.