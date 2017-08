La cantante Bonnie Tyler no ha dejado escapar la ocasión de hacer caja con el eclipse total de Sol que se pudo ver en Estados Unidos esta semana. La cantante interpretó en directo a bordo de un transatlántico uno de sus mayores 'hits', el tema de 1983 'Total Eclypse of the Heart', acompañada del joven Joe Jonas. Desde entonces las ventas de la canción se han multiplicado por 500.