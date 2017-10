Blanca Suárez: «Me acepto, con mis cosas buenas y malas»

Blanca Suárez está a punto de comenzar el rodaje de la nueva película de José Luis Cuerda, 'Tiempo después', y será el momento de decir adiós a su querida melena decolorada. Porque alegrías profesionales aparte, 'Las chicas del cable' le ha permitido hacer una de las cosas que más le gusta: tunearse el pelo. «¡En la serie me ponen peluca, así que he aprovechado!», cuenta riéndose en esta sesión como embajadora de Germaine de Capuccini.

«Cuando era más joven, me hacía cualquier cosa. He llevado pelos de todos los colores, rapados, cortes imposibles... Me resulta aburrido tener siempre el mismo aspecto; no es que me convierta en otra, pero me gusta jugar con la imagen. Y lo hago menos de lo que quisiera, porque con mi profesión no es fácil». Con el maquillaje y los looks para la alfombra roja le ocurre lo mismo: «El sota, caballo y rey para no fallar me lo sé, pero según la situación, les digo a Natalia y Leticia, la maquilladora y la estilista: Hoy me apetece ponerme cristales en los ojos o un escote así. Ahí esta la gracia, ¿no?», afirma. (Más información en Mujerhoy.com)