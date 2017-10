David Bisbal aprovechó un concierto en Madrid para lanzar un dardo envenenado contra sus exparejas Chenoa y Elena Tablada, después de que la primera comentase la ruptura en sus memorias y la segunda mostrase su solidaridad femenina. El cantante almeriense dijo que, hasta que en 2016 conoció a su actual novia, Rosanna Zanetti, no sabía lo que era el amor: «No había encontrado ninguna mujer que me llenara y me cuidara».