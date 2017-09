Belén Esteban regresó el sábado a 'Sálvame Deluxe' y se mostró arrepentida de haber desvelado su conversación con la actual mujer de su exmarido, María José Campanario, que sufre problemas psiquiátricos. «Ojalá no hubiese cogido la llamada», admitió. El presentador Jorge Javier Vázquez le dio la razón: «Cuando la vi me alegré mucho de no hacerla yo, no podía creerme que tú estuvieras haciendo eso. Me pareció un espanto».