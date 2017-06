Ashley Graham revela que sufrió acoso sexual de niña Ashley Graham. Aunque ahora el mundo es de color de rosa para la modelo 'curvie' más solicitada del mundo, sus comienzos no lo fueron tanto ELENA DE LOS RÍOS / MUJERHOY Miércoles, 7 junio 2017, 11:51

Ashley Graham ya ha contado en más de una ocasión cómo sus dudas al respecto de su cuerpo y los comentarios que recibía en los casting y hasta de su propio padre estuvieron a punto de disuadirla de continuar su carrera como modelo. Ahora conocemos otro incidente más en el que, probablemente, se reconocerán otras muchas modelos.

Lo cuenta en 'A New Model: What Confidence, Beauty and Power Really Like' ('Una nueva modelo: el verdadero aspecto de la confianza, la belleza y el poder'), su primer libro, en el que también revela que fue acosada sexualmente a los 10 años, cuando el hijo de un amigo de sus padres la forzó a tocar su pene en un día de piscina. Años después, a los 17, vivió otro episodio abusivo en un casting. (Más información en Mujerhoy)