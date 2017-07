Antonia San Juan o cómo desnudarte en Instagram Antonia San Juan. La actriz ha mostrado en su cuenta de Instagram una provocadora imagen en la que aparece enseñando los pechos MUJERHOY Jueves, 13 julio 2017, 11:22

Hay algunas mujeres que para mostrar pechos en Instagram tienen que recurrir a algún 'emoji' que tape lo necesario para no ser censuradas. Pero ella no lo necesita y le encanta arriesgar. Varias veces ha mostrado su parte más sensual en su perfil y esta vez no iba a ser diferente.

Antonia San Juan ha vuelto a quitarse el sujetador y a reivindicar la desnudez. Esta vez ha sido para la revista Kooss Magazine en una entrevista en exclusiva. La actriz se ha convertido en la portada de dicha publicación con una imagen de lo más potente, revolucionando así las redes sociales. (Más información en Mujerhoy.com)