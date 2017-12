Amber Heard rompe su silencio tras la ruptura con Elon Musk La actriz Amber Heard. / Afp La actriz ha hecho público un comunicado en su cuenta de Instagram CHANCE Madrid Martes, 5 diciembre 2017, 17:10

Un día después de hacerse pública la finalización del romance entre Elon Musk y Amber Heard, la actriz ha hecho público un comunicado en su cuenta de Instagram en el que habla de la ruptura. La actriz de 31 años compartió una fotografía de una piscina rodeada de las palabras 'Give' (dar), 'Love' (amor) y 'Joy' (alegría) escritas con pétalos de flores, a la que acompaña el siguiente mensaje: "Estar en el ojo público significa tener que explicarse ante muchas personas la mayoría del tiempo. En este caso, me gustaría permanecer más reservada. Aunque hemos roto, Elon y yo nos preocupamos profundamente el uno por el otro y nos mantenemos cercanos. Gracias por el continuo apoyo, respeto y privacidad durante estos tiempos difíciles y muy humanos".

Being in the public eye means having to explain yourself to so many people, so much of the time. In this case, I'd like to remain more quiet. Although we have broken up, Elon and I care deeply for one another and remain close. Thank you for the continued support, respect, and privacy during these difficult, very human times. Una publicación compartida de Amber Heard (@amberheard) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 8:17 PDT

Por su parte, el billonario se ha mantenido muy discreto sobre la finalización de esta relación, aunque su entorno más cercano afirma que fue él quien tomó la decisión de finalizar el romance. "Todo ha terminado entre Amber y Elon. Ella está devastada porque fue él quien tomó la decisión. Elon había oído ciertas cosas de Amber sobre su comportamiento que no le sentaron bien y terminó su relación hace una semana", señaló una fuente a Mail On Sunday, aunque no especifica qué actos podrían haber precipitado la separación sentimental.

El cofundador de Tesla estaría en Los Ángeles centrado en su trabajo, mientras que la estrella cinematográfica habría regresado a Australia donde rueda su última cinta Aquaman. La intérprete estaría atravesando un duro momento personal, tras mostrarse especialmente ilusionada con su nueva pareja, con la que pretendía contraer matrimonio y formar una familia tras su tóxico matrimonio con el actor Johnny Depp, que finalizó con acusaciones de malos tratos y un doloroso y público proceso de divorcio en 2016.