Lo suyo es una búsqueda continua de palabras. Después de unos días en Maldivas, Alba Carrillo ha regresado con las pilas bien cargadas de ellas. En sus primeras declaraciones ya ha llamado «papanatas» y «patético» a su ex, el tenista Feliciano López , al que he recomendado que «se dedique a ver si gana algún partido», y a su otro ex y padre de su hijo, Fonsi Nieto, le ha advertido de que va a «ir a por todas».