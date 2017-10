Adara, de 'GH 17', se desnuda para 'Interviú «Soy muy sexual y, a la vez, tradicional, no me gustan las cosas raras», ha confesado en una entrevista a la publicación LAS PROVINCIAS Lunes, 23 octubre 2017, 12:02

'Interviú' dedica su portada de este lunes a Adara Molinero, concursante de 'Gran Hermano 17'. La joven rápidamente se convirtió en uno de los rostros más icónicos de la edición, después de sus monumentales broncas dentro de la casa y por su relación con Pol, otro de los participantes.

La joven ha querido hablar de todo lo vivido dentro y fuera del 'reality' y lo ha hecho con una entrevista que se ha ilustrado con unas fotografías de lo más sexis. Entre otras, Adara confiesa cómo está tras su ruptura con Pol. "Nadie sabe cómo lo he pasado, levantarme cada mañana era horrible, he perdido cinco kilos y he necesitado ayuda psicológica", cuenta.

Además, la madrileña ha aprovechado para confesadar sus preferencias en el terreno sexual. "Soy sexual, soy fuego, soy pasional... y a la vez, tradicional, no me gustan las cosas raras", ha afirmado mientras confirma haberse aprovechado de su sensualidad para conseguir ciertas cosas.