El actor Dani Rovira carga contra los toros Miércoles, 20 septiembre 2017

El actor malagueño Dani Rovira levantó ayer nuevamente la voz contra las corridas de toros. Lo hizo en el programa 'Te doy mi palabra' (Onda Cero), en el que también criticó que los políticos no se sienten a debatir sobre el referéndum del 1-O en Cataluña. En referencia a la tauromaquia, el protagonista de 'Ocho apellidos vascos' dijo que «los españoles no nos podemos anclar en una tradición de tantos años por el mero hecho de ser una tradición». Lamentó el artista que España sea «uno de los pocos países de Europa donde se celebran estas barbaridades y da un poquito de vergüencita que nos conozcan por estas cosas, por lo que ocurre en las plazas de toros y en otros festejos, y da pena que haya tanta gente que no tenga esa capacidad de empatía». Rovira, que acaba de grabar la película 'Supérlópez' en Barcelona, habló también del 1-O. Allí «se vive mucho debate y la gente tiene ganas de hablar. Todos dan motivos, pero con un civismo que no se da a nivel político, tanto de un lado como de otro», apostilló.