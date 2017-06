La 'profesora violadora' y su alumno se separan

Vili Fualaau y Mary Kay Letourneau se han separado tras diez años de matrimonio y dos hijos en común. La ruptura no sería noticia de no tratarse de una de las relaciones más escandalosas. Mary Kay, que ahora tiene 55 años, conoció a Vili cuando él era alumno suyo y tenía 12 años. Ambos mantuvieron relaciones sexuales y ella, que estaba casada y era madre de 4 hijos, fue acusada de violación de un menor, delito por el que entró en prisión un año después de comenzar su amorío. Fruto de aquel episodio, Mary Kay se quedó embarazada. Durante una libertad condicional, ella volvió a quedarse encinta a pesar de que no podía acercarse al menor. Aquello le granjeó una nueva condena. Más tarde se casaron y ahora él, de 33 años, ha pedido el divorcio.