La cantante Miley Cyrus se ha propuesto muy en serio tener un hijo con su novio, Liam Hemsworth. Según el portal de noticias 'InTouch', la joven lleva meses «sin fumar marihuana, sobria, comiendo bien, bebiendo mucha agua y practicando sexo diariamente con su pareja». Al parecer, tanto sacrificio aún no ha dado sus frutos. La joven pareja de intérpretes, que se conoció en el rodaje de 'The Last Song', lleva siete años de tormentosa relación y ha anunciado y cancelado su boda en varias ocasiones.