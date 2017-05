Rocío Crusset: «La polémica en las redes sociales no me quita el sueño»

La hija del periodista Carlos Herrera y la presentadora Mariló Montero, Rocío Crusset, ha protagonizado su propio photocall en un evento en el que ha ejercido de embajadora de Braun Silk-épil 9 y Braun Face. En él, ha respondido a preguntas de los periodistas y ha señalado que la polémica en las redes sociales de la que a veces es objeto "no le quita el sueño".

La joven de 22 años está logrando abrirse camino como modelo y admite que ya ha visto cumplido uno de sus sueños profesionales: protagonizar una portada. "Yo decía 'yo quiero una portada' y siempre me quejaba a mi agente, porque al principio era muy impaciente. Y este año me ha ido muy bien y he protagonizado unas cuantas", ha dicho. Respecto a sus rutinas de belleza diarias, la joven modelo sevillana ha señalado que lo más importante para ella es lucir una piel radiante, "que la piel esté limpia, que esté tersa".