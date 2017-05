Mila Ximénez luce nuevo rostro tras su operación de cirugía estética

Mila Ximénez ha reaparecido en la portada de la revista Lecturas después de casi un mes alejada de los focos debido a una operación de cirugía estética.

La colaboradora de 'Sálvame' ha decidido mostrar a todo el mundo el resultado tras pasar por quirófano. "Me han recogido la cara, me han quitado piel de los ojos y me han hecho el cuello nuevo", se puede leer en la portada de la revista.

De la intervención, la exmujer de Manolo Santana cuenta que "es muy natural". Además, añade que en los labios lleva "grasa natural de mi propio cuerpo, el ombligo".

Por último, asegura que el postoperatorio "fue incómodo al principio porque tenía que dormir boca arriba, por el cuello. El médico me dijo que no me mirara al espejo en dos semanas, pero no aguanté".