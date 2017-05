Cristina Pedroche y su polémica delgadez

Cristina Pedroche vuelve a estar de actualidad después de que una fotografía suya muy delgada desatara las alarmas y las críticas de sus seguidores en las redes sociales.

El que algo quiere (comer mucho) algo le cuesta (mucho deporte)!!! #PedrocheTocha #PedrocheGocha Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 29 de May de 2017 a la(s) 9:17 PDT

La presentadora publicó en su Instagram una instantánea en la que, por la perspectiva en la que estaba tomada o por la postura, parecía mucho más delgada. Esto alarmó a los usuarios de esta red, quienes la criticaron por "incitar a la anorexia". "El que algo quiere (comer mucho) algo le cuesta (mucho deporte)!!!", ha escrito la joven junto a la imagen.

Estas críticas pronto hicieron estallar a Pedroche, que no dudó en responder a todos. "A veces me planteo quitar los comentarios de las fotos… los únicos que incitáis a locuras sois los que me escribís esas tonterías… creo que demuestro siempre que defiendo la alimentación sana y el deporte y eso se llama SALUD. Llevo tres días sin parar de comer y ahora me voy de cena (donde no me pienso cortar) por eso la importancia de compensar. ¡Ojo! Que si cojo un par de kilos ME DA IGUAL. Que los he tenido y os he demostrado que sigo siendo feliz, así que centraos en ser felices vosotros. Alimentación sana + deporte = salud = felicidad", ha dicho la mujer del chef David Muñoz.