Jimena, Shaza y su amor prohibido en 'Interviú'

'Interviú' lleva este lunes en su portada a la española Jimena Rico y a su parejaShaza Ismai, de nacionalidad egipcia, las dos jóvenes que huyeron de Emiratos Árabes Unidos donde su historia de amor estaba prohibida y que pasaron tres días retenidas en una prisión de Estambul (Turquía), país al que viajaron huyendo del padre de Shaza. Después consiguieron llegar a España.

Su historia de amor ha dado la vuelta al mundo y su próxima misión, según cuentan a la publicación, hacer una boda sencilla en Málaga y luchar para que liberen a una chica retenida en un campo saharaui.

Shaza relata durante la entrevista cómo descubrió que "no sentía lo mismo que mis amigas por los chicos" y desvela qué sintió cuando se enteró su familia: "Cuando mi hermana mayor se enteró de que era lesbiana, porque me pilló con una novia, me amenazó con llevarme a los médicos. Te pueden hormonar sin tu consentimiento. Lo que vi en sus ojos era repugnancia hacia mí".

"Si hay alguien valiente en esta historia es Shaza", cuenta Jimena de su pareja, a la que describe como "un ejemplo para la niñas de su país".