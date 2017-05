Alarmados por la extrema delgadez de Sarah Hyland

Sarah Hyland, actriz conocida por su papel de Haley Dunphey en 'Modern Family', ha estallado contra los que la llaman anoréxica. La joven publicó en su cuenta de Instagram una instantánea con una camiseta que forma parte de una campaña contra el bullying que promueve su novio, el también actor Dom Sherwood, y recibió un aluvión de críticas por su físico.

"Sherwood (and nothing else) looks good on me" @domsherwood Buy a shirt and a portion of the proceeds go to the Anti-Bullying Alliance! https://represent.com/sherwood/official-dominic-sherwood-tee-sherwood-looks-good-on-me-blue-eyes Una publicación compartida de Sarah Hyland (@therealsarahhyland) el 23 de May de 2017 a la(s) 3:49 PDT

Sus seguidores pronto remarcaron su extrema delgadez y criticaron que su imagen promovía la anorexia y que era una incoherencia que hablase de bullying alguien como ella.

A raíz de todo ello, Hyland ha hablado en Twitter y ha querido defenderse explicando la verdadera razón de su pérdida de peso.

My story as of now. Part 1. pic.twitter.com/6kWlnxgjIb — Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) 24 de mayo de 2017

"¡Tenéis razón! Debería comerme una hamburguesa porque están muy buenas y eso hago. Y también tenéis razón al decir que la cabeza de una persona no debería ser más grande que su cuerpo. Pero debido que he estado haciendo reposo en la cama durante los últimos meses, he perdido mucha masa muscular", explica. "Mis circunstancias me han puesto en una situación en la que no puedo controlar cómo es mi cuerpo. Por lo que solo intento estar lo más sana que puedo". Y sentencia: "He sido acusada de promover la anorexia en, irónicamente, un post anti-bullying".