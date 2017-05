Obregón luce sus 62 años

De aquel tradicional posado en la playa con que arrancaba el verano a la portada de la edición española de 'Playboy', donde Ana Obregón luce doblemente sus 62 años, primero con un trikini negro y, en otra portada, con un vestido azul con transparencias. En las fotografías de las páginas interiores, Ana se mantiene sexy, pero sin enseñar nada. Dice que en sus 35 años de portadas nunca lo ha hecho. En declaraciones a 'LOC', Obregón comenta sobre su último posado: «Yo no seré la más guapa, ni la más joven y la más internacional, pero a ver cuántas portadas de 'Playboy' hay con carrera universitaria». Su hijo Alejandro, que ya tiene 24 años, está «encantado» con su aparición en la revista. «Cómo no va a ser un orgullo compartir revista con mujeres como Madonna, Kim Basinger, Sharon Stone... no podía decir que no», señala Ana. Por su parte, la directora comercial de la publicación, Lourdes Marcos, contó a 'Vanitatis' que cuando le hicieron la propuesta a Obregón «nos dijo que no quería que la convirtiéramos con el Photoshop en una niña de veinte años (...) Ana quería aparecer guapa, pero ser ella misma».