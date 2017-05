Laura Escanes no invita a su padre a su boda con Risto Mejide

Laura Escanes y Risto Mejide se casarán este sábado 20 de mayo en una masía catalana y a pocos días de que se celebre el enlace acaba de saltar la bomba: el padre de la joven no la acompañará al altar. Y es que, según desvelan desde Vanitatis, la propia novia no habría invitado a su progenitor ya que no lleva muy bien que se haya opuesto siempre a su relación con el publicista.

El hecho de que Juan Carlos Escanes no haya sido invitado al enlace ha sentado como un jarro de agua fría a la familia paterna. Es por ello por lo que tampoco asistirán ni el abuelo ni la tía (la hermana de su padre) de la modelo.

La publicación, que ha podido hablar con la familia, asegura que desde hace un tiempo padre e hija no se hablan y el padre ya suponía que no sería invitado a la boda de su hija. "Está muy afectado. Ahora mismo se encuentra en España pero en pocas horas vuela a EEUU", han podido saber.