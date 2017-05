Este andaluz 'andalúcido' entiende el humor como dardo y va sobrado de puntería. A sus 31 años, soltero y emancipado, lleva década y media pisando platós, estudios de radio y escenarios, tirando a todo lo que se mueve para partirlo de risa... En el teatro, Manu Sánchez se convierte en 'El Rey Solo', un esperpéntico joven recién independizado y dispuesto a dar el cante, aunque no le salga muy jondo.

Ha incorporado a la obra la abdicación de Juan Carlos I. ¿Le parece gracioso?

Creo que nuestra Casa Real nos lo pone muy fácil a los humoristas, sobre todo por lo reales que son, con minúscula. Tienen como cualquier familia problemas con el cuñado, con una que se divorcia, con el nieto que les sale gamberrillo...

El humor requiere distancia. ¿Le ayuda verlo todo desde su 1,95 de estatura?

Supongo que ayuda a que cuando te ríes de alguien se ofenda menos, ja, ja, ja... En estos momentos hay mucha piel fina. Y yo defiendo que el humor moleste. Que ataque al poderoso y al corrupto. Me gusta meter el dedito en la llaga

¿Ya ha leído 'Er Prinzipito', en 'andalú'?

No me ha gustado. No hay un solo acento andaluz. Tomarlo a la ligera y hacer ese libro me suena a parodia poco saludable. Yo siempre he reivindicado mi acento de Dos Hermanas y creo que el andaluz es el español del futuro.

¿Y lo que hablan Felipe González y Susana Díaz, qué es?

Pues un andaluz institucional que no me gusta.

¿Ha probado a meterse con Díaz en Canal Sur?

El signo de normalidad fue que en su día me metí en Canal Sur con Felipe. Lo que pasa es que desde que está Susana no tengo programa en esa cadena, pero en la radio hice una columna que se llamaba 'Socialistísima' y todavía no me han dado un tirón de orejas. Y eso que los tirones me ponen.

¿Qué le preguntaría a Marta Ferrusola?

Le pediría que se confesara conmigo. Luego aprovecharía para preguntarle: «Marta, ¿se toca usted? ¿Ha tenido pensamientos impuros? Porque que ha robado lo tenemos claro ya», ja,ja, ja...

Se ha metido en directo con los directivos de su cadena... ¿Se atreverá con Risto?

Habrá que atreverse porque para eso estamos los amigos. En 'All you need is love... o no' voy a cerrar un círculo con Mejide, ya que cuando estábamos haciendo 'El Rey Solo' en Barcelona, al final de una función, él le pidió matrimonio a Laura sobre el escenario. Y lo bonito ahora es que el 21 de mayo estaré en Bilbao con 'El Rey Solo' y vendré directamente de su boda. Risto como amigo es un trozo de pan. Y con su chica se pone tierno y hasta ñoñete.

Pues en las redes no lo bajan de machista.

A mí lo de llamarle calientapollas a esa chica me puede parecer grosero, pero Risto es lo contrario de un machista.