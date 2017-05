Monumental cabreo de Paula Echevarría

Paula Echevarría ya no puede más. Ha dado un golpe en la mesa y, a través de las redes sociales, ha querido dejar bien claro que no va a permitir que se "manipule" con información sobre su separación de David Bustamante.

La actriz ha arremetido contra una revista del corazón por "reírse de la gente" y "rellenar páginas sin importarle a quien se lleva por delante". Según Echevarría, esta publicación ha mentido respecto a su última portada.

Al parecer, y según cuenta la intérprete en su perfil de Instagram, la revista ha publicado como exclusivas varias fotos de la promoción de su nuevo perfume, Sensuelle, de hace un año. Y asegura que no hablará de su marido: "Si esta revista decide mentir diciendo que son exclusivas y transformarlas en un reportaje donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado ni lo haré jamás, se me escapa de las manos... Y ya van dos veces que lo hace".