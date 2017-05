Cristina Pedroche, harta de las críticas por su atrevido vestuario

Cristina Pedroche ya no puede más y lo ha hecho visible a través de las redes sociales. Y es que, un nuevo aluvión de críticas sobre su look de Nochevieja ha hecho que la presentadora estalle.

Algunos usuarios de Twitter han vuelto a poner el punto de mira sus atrevidos vestidos tras la polémica por las azafatas de la MotoGP. Y es que, los internautas consideran que La Sexta informe de la "cofisicación de la mujer" cuando piensan que hacen lo mismo con la presentadora durante las campanadas de Año Nuevo. "Los que despelotan a la Pedroche para dar las campanadas, haciendo campaña para que quiten a las azafatas del GP de Jerez... #ESTAPASANDO", escribía un internauta.

Tras comentarios como éste, la presentadora de 'Dentro de...' ha hecho público su enfado.

Me dicen muchas cosas "bonitas". En el blog os cuento todo!! https://t.co/ei8Rmc82PPpic.twitter.com/pxXidbwIdg — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 9 de mayo de 2017

"Yo de verdad que no entiendo por qué siempre tengo que ser el centro de todas las polémicas. De verdad que no las busco, yo sólo quiero ser feliz, sin meterme con nadie y vivo ajena a todos los malos comentarios. Pero una vez más me siento atacada y alucino porque como a día de hoy, 9 de mayo, ¡¡¡se sigue hablando de mis vestidos de Nochevieja y de si enseño o no!!! ¿Pero esto está pasando? ¿En serio?", ha escrito la vallecana en su blog 'Wonder Wall' de '¡Hola!'.

"El primer año, antes de saber que se iba a montar toda esta historia yo mandé un mensaje a mi jefe y le dije: creo que he elegido un vestido que no es “lo de siempre”, pero es lo que me quiero poner. A lo que él me contestó: Cristina ponte lo que te de la gana, no me tienes que dar explicaciones. Entonces, si no tengo que dar explicaciones a mi jefe, ¿por qué tengo que dársela a esta gente que me insulta y me veja de tal manera que me quieren hacer sentir pequeña? En serio, ¿soy sólo un cuerpo?", continua.