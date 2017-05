'Stranger Things' y 'La Bella y la Bestia' triunfan en los MTV Movie & TV Awards

'Stranger Things' y 'La Bella y la Bestia' se coronaron en los MTV Movie & TV Awards como mejor serie de televisión y película del año, respectivamente. Unos galardones a los que acompañaron con otros, que les erigieron como grandes triunfadores de la noche.

Unos premios que también se acordaron de otras de las sensaciones de 2017 como la otrora oscarizada 'Moonlight', el dúo protagónico de Logan o Jeffrey Dean Morgan, galardonado como mejor villano por su contundente interpretación de 'Negan' en The Walking Dead.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

Mejor película: La Bella y la Bestia

Mejor serie de televisión: Stranger Things

El momento más emotivo: This Is Us _ Jack y Randall en kárate

Mejor actor revelación: Daniel Kaluuya

Mejor lucha contra el sistema: Hidden Figures

Mejor beso: Ashton Sanders y Jharrel Jerome (Moonlight)

Mejor dúo: Hugh Jackman y Dafne Keen (Logan)

Mejor interpretación televisiva: Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Mejor interpretación cinematográfica: Emma Watson (La Bella y la Bestia)

Mejor villano: Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead)

Mejor héroe: Taraji P. Henson (Hidden Figures)

Mejor documental: 13th

Mejor historia americana: Black-ish

Mejor momento musical: "You're the One That I Want" (Grease: Live)