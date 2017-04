«Nunca le he hecho los coros a Julio Iglesias»

Si saber vivir significa viajar por el mundo, alojarse en los mejores hoteles, comer bien, beber todavía mejor y ligarse a los 80 a una treintañera con hechuras de modelo y grandes ojos azules, nadie puede sorprenderse de que Carlos Falcó haya escrito un libro titulado 'La buena vida'. El marqués de Griñón sabe de lo que habla. El 3 de mayo celebrará su primer aniversario como pareja de hecho de Esther Doña, la malagueña que le ha encandilado con la misma intensidad (o más) con que hace 35 años lo sedujo Isabel Preysler. La inseparable pareja acudió el martes al espectacular desfile con el que Rosa Clará inauguró la Barcelona Bridal Fashion Week.

Sobre la pasarela, diseños nupciales para una novia muy segura de sí misma y muy sexy. Trajes que le van como anillo al dedo a la novia de Falcó... «Recuerdo que íbamos en un avión -relata- y en una revista aparecía Rosa Clará, una mujer a la que siempre he admirado. Le dije a Carlos que me encantaría trabajar con ella y él me la presentó». Lo de mostrarle a tu pareja a una diseñadora de trajes de novia suena a indirecta, pero Doña lo desmiente. «No, no. Era muy al principio y yo no pensaba en boda sino en posar con sus trajes de fiesta, que son maravillosos». Es evidente que el futuro vestido de novia de Esther Doña ya tiene firma.

Falcó escucha a poca distancia las explicaciones de su chica. Son un 'pack', van juntos a todas partes. Se conocieron hace dos años, en Málaga, en una cata de vinos organizada por el restaurante de un primo de ella que casualmente es el que más caldos del Marqués de Griñón vende de España. «Estuvimos hablando toda la noche y él me dio su teléfono -recuerda Doña-. Pero se iba al día siguiente a América para promocionar durante dos meses sus vinos y sus aceites. Y en ese tiempo se fue fraguando la relación...». Una relación a distancia con la telefonía móvil como Cupido.

El marqués se ha tomado la molestia de imprimir todos los mensajes que intercambiaron entonces y le han salido más de mil en 220 páginas. Esther Doña aclara que no hubo flechazo. Para cuando él regresó de América se conocían mejor que muchos matrimonios. Desde entonces no se han separado. «Alguna vez que a mí no me apetece acompañarle a algún acto profesional, él te lo vende todo tan bonito que al final me convence. Estamos las 24 horas juntos, es como si lleváramos ya conviviendo diez años».

«Soy de ir a misa»

Doña describe a su octogenario novio como una persona activa y dinámica a la que le encanta vivir... «Ojalá hubiera más hombres como él -suspira-. Le gusta la moda y la belleza. Disfruta mucho yendo conmigo de compras y hasta me acompaña a la peluquería». Pero, ¿y quién es ella? ¿A qué dedicaba el tiempo libre antes de conocer a Falcó?

Ríos de tinta han corrido intentando desentrañar el pasado de Esther Doña. Pero hay poco confirmado. Incluida su edad, que oscila entre los 36 y los 42 años, según la biografía... «Tengo la edad perfecta para estar con Carlos», zanja ella en esta entrevista. Y aunque le han adjudicado un sinfín de novios, desde Máximo Valverde a González de Caldas o Bertín, le han desenterrado un matrimonio anterior con un hombre de edad y han hurgado en sus negocios inmobiliarios, ella responde con una sonrisa exquisita y dulzura casi oriental que la prensa, «en general, me ha tratado bastante bien». Y aprovecha para aclarar: «Yo nunca le he hecho los coros a Julio Iglesias, como se ha publicado. Le canto a Carlos en casa y cuando vamos en el coche, pero no soy cantante».

Su presunta mala relación con los hijos de Falcó es otra leyenda urbana... «Nos llevamos estupendamente, igual que Carlos con toda mi familia». Con Tamara además comparte fe religiosa. «Yo también soy de ir a misa». Poco más se sabe de esta exmodelo malagueña, salvo que fue una niña «presumida y casera», que apenas come pan, que es buena catadora («Carlos me dice que tengo muy buen paladar») y que toma el aceite de oliva en copitas de jerez.

En cuanto al dinero... «De ese tema hablé con Carlos el día que nos conocimos -desvela-. Él me repetía que el dinero es muy importante y yo le decía que no es lo esencial». Y por si hubiera alguna duda (en el aire), Esther Doña aclara entre sonrisas que quien quiera ver en ella a una mujer interesada... «es que no me conoce».