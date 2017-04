Justin Bieber, arrepentido de su detención en 2014

Después de las numerosas polémicas que ha protagonizado Justin Bieber y que no han dejado indiferente a nadie, el cantante ha hecho acto de contrición y ha compartido la fotografía tomada por la policía tras su arresto en 2014 para hacer pública una reflexión.

I LOVE THIS because it reminds me IM NOT EXACTLY WHERE I WANT TO BE BUT THANK GOD IM NOT WHERE I USED TO BE!! THE BEST IS YET TO COME DO YOU BELIEVE IT? Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 10:56 PDT

"Amo esto porque me recuerda que no estoy exactamente donde quiero estar pero, gracias a Dios, no estoy donde solía estar. Lo mejor aún está por venir. ¿Lo creen?", escribió el cantante para acompañar la fotografía.