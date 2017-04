Raquel Saavedra, una estibadora en la portada de Interviú

La protagonista de la portada de Interviú de este lunes no es una mujer famosa, ni pisa los platós de televisión ni las pasarelas de moda. La algecireña Raquel Saavedra, presidenta de la Asociación de Mujeres Estibadoras del Puerto de Algeciras, posa desnuda para la revista en un reportaje en el que se le ve pintando la palabra 'Igualdad'.

más información

En el making-of de la revista se califica a esta mujer como ''la guerrera más fuerte'' una mujer que ''no hay quien la pare'' y que cobra protagonismo en la semana en la que se podría firma el decreto de liberalización de la estiba.

Raquel Saavedra publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se defendía de las críticas recibidas y explicaba los motivos por los que posaba desnuda: ''Mi paso por Interviú, sí señores, después de dos años de propuestas he decidido ser portada de esta espectacular revista... una mujer puede gustarse a sí misma, ser femenina y reivindicar un puesto de trabajo supuestamente masculino'', ha señalado.

Indica que ''seré portada de Interviú después de dos años de insistencia y soy muy feliz de haberlo hecho, pues he vivido una experiencia espectacular rodeada de profesionales y me han hecho sentir una mujer en todo los sentidos. Y por supuesto, ha sido muy reivindicativo por la igualdad''.

Raquel Saavedra ha destacado que ''pasaré a la historia por ser la primera algecireña en portada, pasaré a la historia por dos leyes que conseguimos en Madrid, la cuales saldrán en el BOE, que será bonificar a las empresas privadas que contraten mujeres y la otra, retirar la licencia a quien no cumpla la igualdad de género. Y la última será porque en la estiba de Algeciras entrarán mujeres gracias a nuestra asociación!!!!''.

''Ahora qué pasa, que no es compatible ser mujer orgullosa de su cuerpo y tener principios ??? Es decir, que una mujer que luche por la igualdad tiene estar tapada y sin pintar no??? Venga, por favor, que no os ciegue la envidia, que es un mal que no tiene cura'', concluye.