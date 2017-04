Vidas de libro

No aparecen en la nómina de lectores ilustres, pero ayudan más que nadie a fortalecer la pasión bibliófila. Los amantes anónimos de la letra impresa contribuyen al mantenimiento de un sector necesitado de cuidados. En tiempos en que la cultura libresca ya no tiene el prestigio de antaño, ellos abrazan la lectura, una de las pocas actividades que transmiten la ilusión de libertad.

Cuando Teresa Feijóo se quedó en paro pensó que si leía en casas de otros, de personas seducidas por el embrujo de las historias que cuentan los libros, tendría un hermoso medio de ganarse la vida. Leer para los que ya no pueden hacerlo. Teresa lo intentó pero el proyecto demostró ser una ensoñación. «En una pequeña ciudad de provincias como Ourense, la gente quiere que le limpies la casa y, si te sobra tiempo, entonces puedes leerles», se lamenta Teresa.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, personas ajenas al relumbre de la fama hablan de su experiencia lectora. Mañana es su día, y al siguiente y al otro y al otro...

Prefiere llamarse «antropólogo del asfalto» antes que taxista. Y es verdad que entre las habilidades de Antonio la de conductor es la menos importante. Él se considera un profesional criado en la «escuela de la seducción dialéctica», un taxista que ofrece un servicio presidido por la educación, las buenas maneras y la charla amena. Todo aquel que monta en su taxi recibe un saludo elegante y afectuoso que dice así: «Bienvenido al servicio de taxi de Madrid. Soy Antonio, el piloto, nombre por el que se conoce a los conductores del autotaxi. Tendremos un trayecto sosegado porque mi estilo de conducir es tranquilo, para que usted no sienta ni zozobra ni incertidumbre».

Romero comenzó a trabajar a los 18 años en la industria editorial de libros de texto. Después de tres décadas de fatigas y con un historial de comercial brillante, le despidieron con 48 para que alguien más joven y con menos sueldo le sustituyera. «Como tenía muchos contactos en colegios por mi trabajo anterior, monté una empresa de animación a la lectura que ofrece servicios de cuentacuentos, teatro y magia, alguno de los cuales se procuran en inglés. Al principio fue bien, pero la competencia era feroz. Ahora la empresa la tengo un tanto descuidada, está muy flojita pero sigo teniendo mis clientes», relata. Para salir adelante trabaja como asalariado del taxi, un oficio que le encanta y que le sirve para hacer test de personalidad orales a una clientela que disfruta con ellos.

Sol Alonso Librera de la librería más antigua de España

«Los escolares están sobrecargados para leer»

Ha visto pasar guerras y revoluciones, papas, reyes, repúblicas y constituciones. Hijos de Santiago Rodríguez es la librería más antigua de España. En Burgos, este establecimiento lleva despachando libros desde 1850. Con 20 años, el bachiller Santiago Rodríguez pidió a su padre un anticipo de la herencia para montar el negocio de su vida. Y así empezó a vender novelas, poemarios, catecismos, biblias, folletines y silabarios. En el negocio trabajan 13 personas, entre ellas Mercedes Rodríguez y sus hijas Sol y Lucía Alonso. La antigua librería estaba en la calle Laín Calvo, donde permaneció hasta 1960. Un incendio la destruyó, de modo que sus nietos Pascual y Lucas decidieron emplazarla en la Plaza Mayor.

Para insuflar aire nuevo al negocio y convertir la librería en una suerte de centro cultural, Hijos de Santiago Rodríguez imparte talleres literarios y organiza clubes de lectura. Fórmulas para atraer a un cliente cada vez más reacio a adquirir un libro. Porque desde hace tiempo soplan malos vientos para el sector. «Desde hace seis años ha bajado mucho la venta de libros. Hay un fuerte desajuste entre lo que se publica y lo que se vende», explica Sol Alonso. La librera lo atribuye a muchos factores, como la piratería, el cambio de hábitos de ocio y el poder omnímodo de las pantallas. «Si antes vendíamos 200 ejemplares de un 'best seller', ahora sólo 50. Las chicas de entre 14 y 16 años nos dicen que están muy sobrecargadas con los deberes escolares, de manera que les es muy difícil leer», argumenta Alonso.

Mario Sanz Farero, escritor y director de un club de lectura

«En el faro encuentro inspiración»

Cuando levanta la vista, Mario Sanz ve a un lado la Punta de los Muertos y al otro el Cabo de Gata, en Almería. Sanz es farero desde hace 25 años y un escritor al que las musas visitan con asiduidad en su lugar de faena. Tiene a su cargo el mantenimiento de tres faros de Almería, los de Mesa Roldán, Polacra y la Garrucha. De joven regentaba un pub en Vallecas en los gloriosos años de la Movida, cuando ser propietario de un local de copas era garantía de una vida bohemia y desahogada, porque el negocio daba «bastante dinero». «Un día vi un anuncio en el periódico de unas oposiciones a técnico de sistemas de ayuda a la navegación y, como mi mujer me insistía en que quería vivir en un lugar con playa, me preparé en una academia y aprobé», asegura Sanz.

Este farero diplomado en Magisterio es un letraherido en toda regla. Escribe relatos, es un historiador de los faros, publica con frecuencia en revistas, dirige un club de lectura y pronto entregará a la imprenta un guión cinematográfico. Además organiza unas jornadas literarias en Carboneras que nunca se pierden el novelista Lorenzo Silva ni su mujer, la poeta Noemí Trujillo. «En el faro es donde encuentro más inspiración para escribir», cuenta Mario Sanz, quien se duele por el hecho de que su oficio esté abocado a la extinción. «Nos quieren sustituir por empresas auxiliares, más baratas para el Estado», argumenta el escritor, poco satisfecho con su obra lírica. «Los poetas siempre sufren mucho, cosa que a mí no me pasa».

Manuel de Cabo Conductor de autobús y lector empedernido

«Mientras conduzco pienso en los cuentos que leo»

Manuel de Cabo, un conductor de autobuses urbanos de Salamanca, dice que lo mejor que le ha podido pasar en la vida es aficionarse a la lectura. Antes de descubrir los libros era un oyente recalcitrante de 'El larguero' y otros programas deportivos. Pero desde que un día, hace 13 años, acompañó a su hija a la biblioteca y se inscribió en un club de lectura, su existencia experimentó un cambio radical. No comprendía a su mujer cuando, estando absorta en la lectura, sonreía. «La lectura me ha cambiado hasta el tipo de películas que veo y la música que escucho. Me gustaban mucho las películas de acción, pero ya no veo cualquier cosa. Influye mucho en mi elección lo que hablamos en el club de lectura, que tiene alma de mujer: hay veinte mujeres y sólo tres hombres», arguye De Cabo, de 56 años. Le apena no haberse encontrado mucho antes con la pasión lectora. «De hecho mis recuerdos son sobre todo de hace 13 años para acá, cuando descubrí los libros». Lee dos o tres libros al mes. «Si estoy en el trabajo, cuando descanso, dedico a la lectura entre media hora y 45 minutos al día. Leo sobre todo cuentos cortos, que me permiten luego, mientras conduzco, pensar en el relato y en lo que quiso decir su autor», apostilla.