Alaska: «Mi madre y Mario son muy cansinos»

La noticia de la bajada del IVA la ha celebrado Alaska en el teatro Tívoli de Barcelona representando una comedia con canciones titulada 'El amor sigue en el aire'. A sus 53 años, y sin estar de vuelta de ninguna movida, Olvido Gara se ha embarcado en un viaje escénico por todos los estados del amor: desde la primera vez hasta el aburrimiento y el engaño.

¿Qué tal su primera vez?

¡Fue un rollo! Me pilló en la adolescencia. Pero por suerte, eso se cura con el tiempo.

¿Lo mejor del amor no son los principios?

Yo prefiero la segunda etapa. La primera, cuando no comes ni duermes es un horror. En la segunda estás igual de ilusionado pero todo es más tranquilo. Puede haber silencios y no son incómodos.

¿Es la etapa que está viviendo con Mario?

Nosotros estamos ya en la tercera, que es un regalo. Yo he tenido parejas que de repente ya no quería que me tocaran. La atracción se tiene o no se tiene.

Y usted a Vaquerizo como que le sigue viendo algo.

Bueno, yo ciega no soy. Y Mario tampoco. No estamos cerrados a la belleza o a lo que te puedan producir otras personas. Teóricamente, por supuesto.

Sin pasar a la acción.

Exacto. Habrá a quien le funcione pero a mí ni se me ocurre probarlo. Y, a Mario, ni te cuento.

Y una pareja sin sexo...

Llega un punto en el que el sexo no es lo más importante ni lo que más pilas te pone. Aunque luego cuando te pasa piensas: «Oye, esto es estupendo, qué tonta soy...».

¿En casa quién es más 'maruja'?

Mario, que tiene la costumbre adquirida de su familia. Si tuviera que dedicarse a la casa podría hacerlo casi todo.

¿Cocinar también?

No, porque a él la comida le da igual. Yo en cambio tengo un pensamiento fijo: comer. No tengo una relación sana con la comida, sino una relación de adicción.

¿Vive peleada con la báscula?

La báscula no tiene la culpa. Vivo peleada conmigo misma.

¿Qué ha aprendido de su madre, la inefable América?

Que de todo se sale. A mí me daba vértigo la vida de mis padres, personas que no viven en el país donde han nacido, que huyen de guerras, de revoluciones, que empiezan de cero... Cuando con 30 años empezamos de cero Nacho Canut y yo con Fangoria, me di cuenta de que, como dice mi madre, no pasa nada.

¿Y en qué no quisiera parecerse a ella?

En lo que se parece ella a Mario: que son ultrasimpáticos, que hablan con todo el mundo... Uf, son muy cansinos.

Usted no usa Twitter...

Es que lo que yo tenga que decir en no sé cuántos caracteres no tiene tanta importancia. La opinión está hoy muy sobrevalorada. Todo el mundo tiene una. No solo la tienen, es que van a la Bastilla con ella. Es un problema de ego. Yo nunca he librado grandes batallas con mi ego. Por eso me puedo permitir el lujo de tener esa madre y ese marido.