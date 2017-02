España no protegió el honor de Paulina Rubio

Durante unas cuantas semanas de la primavera de 2005, el nombre de Paulina Rubio apareció asociado en varios programas de televisión a homosexualidad, consumo de drogas y malos tratos. Los ácidos comentarios vertidos en aquellas tertulias se cebaron particularmente con la cantante mexicana, que por entonces mantenía una relación con Ricardo Bofill, dando cuenta de «rumores» que apuntaban a la homosexualidad de Rubio, pero también de que incitaba a consumir drogas a su pareja, con la que mantenía, según aquellas lenguas afiladas, una «relación tormentosa» que incluía «malos tratos» y «humillaciones». Ante aquel lodazal, nadie hizo gran cosa. Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un serio varapalo a España. Los magistrados de la Corte de Estrasburgo han condenado a España (no hay multa porque no se solicitó en la demanda) por no proteger el derecho al respeto a la vida privada de Rubio por esos comentarios vertidos tanto por su antiguo mánager, como por colaboradores de los programas 'Dónde estás corazón', 'Aquí hay tomate' (ambos en abril) y 'Crónicas marcianas' (en mayo). El caso acabó ante la justicia española. Pero el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Madrid no dio la razón a la artista, al sentenciar que sus gustos sexuales «no pertenecían a la esfera de su vida privada desde mucho antes de la difusión de los tres programas».

En ese fallo se señalaba que las alusiones sobre la vida sexual de la demandante «no constituyen un atentado al honor de la interesada». Los jueces de la Corte Europea critican que el juzgado de Madrid «no examinó» el necesario equilibrio entre los derechos a la vida privada de la demandante y a la libertad de expresión de los tertulianos.

El fallo llega en un momento en que Rubio se recupera de una tremenda caída sufrida el pásado sábado en un concierto cuando caminaba por la pasarela sin ver dónde terminaba. El golpe contra el suelo fue brutal, pero la cantante se lo ha tomado con humor. «¡Qué guamazo me di!».