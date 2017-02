Lucía Villalón sobre Chicharito: «Lo que duele es la traición y la deslealtad»

Lucía Villalón ha roto su silencio y ha desvelado en '¡Hola!' cómo se siente tras su ruptura con Chicharito, con quien tenía incluso planes de boda. La guapa periodista ha confesado a la publicación (la entrevista completa se podrá leer el miércoles) que "lo que duele es la traición y la deslealtad", además de desvelar uno de los motivos que la llevaron a finalizar su relación con el deportista, después de dos años de relación.

Según Villalón, Chicharito no la apoyó durante sus recientes problemas de salud (la periodista sufrió dos neumotórax que la llevaron a pasar por quirófano): "Él no estuvo a mi lado cuando yo más le necesitaba... Vino, pasó de puntillas... y después prefirió irse de vacaciones". Además, asegura que ya se imaginaba que el futbolista y la actriz Camila Sodi habían comenzado una relación después de ver las fotos que publicó la edición mexicana de '¡Hola!'. "Yo ya me lo imaginaba; de hecho, ya le pregunté específicamente... Las fotos dejan claro que alguien estaba interesado en que eso saliese", ha aclarado.