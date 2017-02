Eugenia Martínez de Irujo responde así cuando le llaman «fea» en Instagram

Eugenia Martínez de Irujo ha protagonizado un rifirrafe con un usuario en las redes sociales después de que éste la insultara llamándola "fea". Varias semanas después de que una tuitera llamara "gorda" a la actriz Anabel Alonso publicando una foto de la artista en la alfombra roja de los premios Goya, la historia se repite.

La hija de la Duquesa de Alba compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía junto a su sobrino Carlos: "Con mi sobri Carlos. Premios de Mecenazgo. #carlosfitzjames #eugeniamartinezdeirujo", escribió junto a la imagen en la que ambos aparecen muy elegantes y sonrientes.

La imagen pronto recibió decenas de comentarios positivos, pero un usuario cabreó a Eugenia: "Joder qué fea eres. Hasta se te sale de la boca el diente puto ese que tienes. Horrenda", escribió. Eugenia no dudó en responder con este rotundo mensaje: "La verdad es que no sé si eres hombre o mujer... xq bien que te escondes... Tampoco me extraña por lo desagradable que eres sin necesidad... Siento hacerte sentirte tan mal como para expresarte así, pero créeme que el perjudicado/a solo eres tu...xq todo esto dice muy poquiiiiito de ti... seas quien seas. Besitos mi amor y que puedas pasar una buena noche".