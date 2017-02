Dani Mateo explica qué le pasó en la cara

Dani Mateo ha desvelado en su programa de radio, 'Yu no te pierdas nada', el motivo por el que su cara está llena de heridas. Debido al revuelo ocasionado por la fotografía que él mismo publicó en las redes sociales, el locutor ha asegurado que, "en estos casos lo mejor es ir de cara, nunca mejor dicho".

A continuación, y con el humor que le caracteriza, Mateo comenzó con su explicación: "Después de hacer un bolo (el pasado fin de semana en Bilbao), yo salí con el equipo y vi que en una calle oscura un grupo de albanokosovares estaban acosando a una viejecita. Es verdad que era una señora mayor bilbaína, que ella sola podría haberse defendido, pero aun así, yo me puse en medio, ayudé a esa señora y entre los dos redujimos al grupo de albanokosovares". Acto seguido, el también humorista continuó: "Todo salió bien y, para celebrarlo, salí, me emborraché y me caí de boca".