¿Predijo Carrie Fisher su propia muerte?

La actriz Carrie Fisher, que falleció de un ataque al corazón en un vuelo de Londres el pasado mes de noviembre, predijo su muerte. Así lo ha revelado el cantante James Blunt en una entrevista que ha ofrecido al periódico Sunday Times.

Según ha confesado el artista, la actriz le invitó a su casa mientras grababa su primer disco ('Back to Bedlam'): "Colgó una tarjeta de ella como Leila en la puerta de mi habitación con su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento escritas en la frente del personaje. Recuerdo la impresión que me causó aquella fotografía porque me pareció muy pronto", ha desvelado.

Blunt grabó sus grandes éxitos, entre ellos 'Goodbye My Lover', en el piano que Fisher tenía en su cuarto de baño.