Ha regresado a las pasarelas por todo lo alto. Carla Pereyra ha sido sin duda una de las estrellas en el desfile de Custo en la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid. Y hemos podido comprobar que la modelo argentina ha recuperado su figura tras dar a luz hace tan sólo cuatro meses a su primera hija Francesca. Y como no podía ser de otra manera no quiso faltar su mayor fan, su pareja Diego Pablo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid no perdió detalle del desfile.