Adele arrasa en los Grammy

Ni en el mejor de sus sueños se atrevería Adele a imaginar una noche como la del domingo. La jovencita que creció escuchando -y adorando- a Aretha Franklin está a un paso de convertirse en leyenda después de anotar un colosal 5 de 5 en la última edición de los Grammy. La reina del pop desgarrador es, desde hace solo unas horas, la única artista de la historia que ha ganado dos veces los tres galardones más importantes que anualmente otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en Estados Unidos. Absolutamente emocionada, la artista británica se subió al escenario del Staples Center de Los Ángeles para recoger los premios a la canción del año, álbum del año y grabación del año, y lo hizo con la mirada puesta en la que, sin duda, fue la gran perdedora de la noche: Beyoncé.

Adele se inclinó ante la diosa de ébano hasta arrancarle las lágrimas: «No puedo aceptar este premio. El álbum 'Lemonade' es monumental, absolutamente monumental; bien pensado, hermoso y con alma... lo apreciamos. Todos los artistas te adoramos, tú eres nuestra luz», dijo delante de un auditorio que agradeció el gesto humilde y generoso de quien se había convertido ya en la gran protagonista de la noche. Luego, detrás del escenario, la escucharon decir: «Pensé que era su año. ¿Qué diablos tiene que hacer para ganar el premio al álbum del año?».

Para entonces, la creadora de 'Hello' -una balada romántica cargada de tristeza en la que canta sus repetidos intentos fallidos por contactar con una persona por teléfono para pedirle disculpas- ya había dejado clara su fascinación por el trabajo de la mujer con la que, al menos en principio, se disputaba la gloria. Tanto, que corre el rumor de que la artista llegó a romper su estatuilla para darle una parte a la mujer a la que había arrebatado el triunfo, emulando la escena de 'Mean Girls' en la que Lindsay Lohan rompe en pedazos la corona que la acreditaba como reina de la primavera y los va repartiendo entre los demás concursantes.

La revancha

Sobre la gran gala de la música sobrevoló el espíritu de quienes ya no estaban para recibir el homenaje que se merecían. Tampoco faltaron alusiones a la escena política norteamericana ni a su polémico presidente. La ceremonia se inició con Adele sobre el escenario interpretando su gran éxito, decidida a tomarse la revancha después de que, en la pasada edición, un cúmulo de desastres -que incluyó la caída del micrófono y notas desafinadas- destrozaran su actuación. El domingo, la cantante salió a escena preparada para dejarse la piel pertrechada de esa voz suya capaz de conmover a cualquiera, firmando una entrada espectacular con una puesta en escena absolutamente minimalista.

La cosa se complicaría cuando llegó el momento de rendir tributo a uno de los grandes ausentes de la noche: George Michael. La artista de Tottenham apenas había comenzado su interpretación de 'Fastlove' cuando interrumpió la actuación, se la escuchó decir: «Lo siento, la he cagado», y pidió comenzar de nuevo. «Me disculpo por mis malas palabras. Amo a George Michael, significa mucho para mí, disculpen si ofendí a alguien»», dijo agarrándose la cara, para volver al principio de la canción. Cuando terminó, con lágrimas en los ojos, el público en pie dejó claro que estaba dispuesto a perdonarle cualquier cosa.

La aplaudieron casi con el mismo fervor con el que reconocieron el trabajo de alguien que ya no volverá a cantar. Después de décadas de éxitos indiscutibles, da la impresión de que David Bowie ha tenido que morirse para que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación norteamericana se rindiera a su pies. El legendario músico británico, considerado uno de los más grandes de todos los tiempos, logró el domingo cinco premios Grammy a título póstumo, entre ellos Mejor Canción de Rock por el tema que da título al álbum 'Blackstar', Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Actuación de Rock y Mejor Ingeniería en Álbum No Clásico. Teniendo en cuenta que el Duque Blanco solo había ganado en vida dos Grammys de segunda -uno por el vídeo 'Blue Jean' y otro honorífico-, todo el mundo en el Staples Center interpretó esos galardones como un acto de justicia póstuma.

El caso es que su 'Blackstar', publicado en enero de 2016, dos días antes de que un cáncer lo matara, le convirtió en el otro gran vencedor de una noche en la que Beyoncé, con 22 nominaciones, tuvo que conformarse con sendos premios al mejor álbum urbano contemporáneo y al mejor vídeo musical y con la certeza de haber protagonizado la gran actuación de la jornada. La cantante, reconvertida en una suerte de diosa de la fertilidad bañada en oro, fue la encargada de animar la velada mientras otros, como Kate Perry, ponían la nota reivindicativa. Perry, que apoyó a Hillary Clinton durante la campaña presidencial, además de lucir un brazalete en el que podía leerse la palabra 'Persist' (insiste), eligió como decorado un muro blanco que iba ardiendo en llamas mientras ella entonaba 'Chained to the Rhythm'. «Rompan los muros para conectar e inspirar... El tiempo se acaba para el imperio», dice la canción que compartió con Skip Marley, nieto de rey del reggae. La actuación terminó con una referencia a la Constitución de Estados Unidos: «We the people» (nosotros la gente), sobre las cenizas de la pared. Ese fue el momento más crítico de una noche en la que también el presidente de la Academia, Neil Portnow, habló de la importancia de la música «en tiempos de miedo» y reclamó al nuevo presidente que apoye las artes.

Sin embargo, hubo también quien, como la cantante Joy Villa, aprovechó la coyuntura para dejar claro de qué parte está. La joven se presentó en la gala con un vestido en el que se leía 'Make America Great Again' en el frente y 'Trump' en la espalda.

Quienes no tuvieron problema en elegir atuendo para la fiesta fueron Justin Bieber, Drake y Kanye West, con unas cuantas nominaciones cada uno, porque, simplemente, no se presentaron.

Por lo demás, Bruno Mars se encargó de homenajear al señor Prince, otra de las grandes pérdidas del año. Al final, antes de bajar el telón, la creadora de '25' volvió a subir al escenario para recordar quién era la gran vencedora. Definitivamente, Adele Laurie Blue Adkins (Tottenham, 1988) ha entrado en el Olimpo por la puerta grande.