Manel parte hacia Eurovisión con un corte de mangas

La carrera de Manel hacia Eurovisión no podía haber empezado con peor pie. La elección del representante español en el festival que se celebrará el próximo 13 de mayo en Kiev terminó empañada por la polémica. Entre abucheos y gritos de «tongo» por parte del público, el catalán perdió los nervios y respondió con un corte de mangas que terminó de incendiar las redes sociales. Fue el colofón a una bochornosa retransmisión plagada de errores técnicos que registró el segundo peor dato de audiencia de la historia del programa.

La controversia estaba servida desde el inicio de la gala por el sistema de votación, en el que compartían peso el público y un jurado profesional. El voto popular aupó a Mirela y su tema 'Contigo' al primer puesto de la clasificación y dejó a Manel en tercer lugar. El jurado, formado por Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martinez, se había inclinado por el cantante catalán y su canción en inglés 'Do it for your lover'. La aritmética del concurso dio como resultado un empate entre ambos que encendió los ánimos en el plató.

Normalmente el desempate hubiera estado en manos del público, pero RTVE modificó el procedimiento este año y dejó la decisión final a los profesionales. Nadie conocía este cambio hasta que lo anunció en directo el presentador, Jaime Cantizano. La tensión en la retransmisión era palpable. Los asistentes a la gala comenzaron a corear el nombre de Mirela antes de que el jurado diera a conocer su decisión final. Cárdenas trato de llamarles al orden «por respeto a todos los concursantes» y emitió su voto por Mirela. Pero sus dos compañeros se decantaron por Manel y el plató terminó de reventar.

Y entonces sucedió. Mientras Cantizano proclamaba oficialmente que Manel sería el representante español en Kiev, el cantante respondió a los abucheos con un corte de mangas que por poco no llegó a ser captado por las cámaras, pero que no tardó en ser reproducido hasta la saciedad en las redes sociales. Muchos acusaron al ente público de haber amañado la selección para imponer a su candidato y aportaban como prueba una información de la web de 'Los 40' en la que anunciaba al representante español... 30 minutos antes de que comenzase la gala. En la emisora trabaja el jurado Xavi Martínez, hacia quienes se dirigieron las iras de los 'eurofans' descontentos. El locutor llegó a ser agredido por un exaltado al finalizar el programa.

Fue la guinda a una retransmisión caótica -cámaras que se colaban en el plano, voces del público que se oían por encima de los concursantes, guitarras que no llegaban y planos de 30 segundos-, que se anotó un pésimo 8,9% de share.

Para terminar de coronar el cuadro, nada menos que la Real Academia Española irrumpía ayer en el debate afirmando que «la canción que representa a España en Eurovisión debería interpretarse íntegramente en español». El cantante, que todavía no se ha disculpado, comparecerá hoy ante la prensa.