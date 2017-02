«Aún es muy difícil, muy difícil. No puedo soportar las redes sociales. No puedo soportar lo que la gente mira. No puedo soportar que crean que esa es la realidad». Parecía que Selena Gomez se reincorporaba normalmente a la vida de las estrellas en Instagram, pero no. En declaraciones realizadas a Netflix para promocionar la serie de la que es productora, 13 Reasons Why, ha revelado que sigue afectándole la dureza de la gente en la red social.

Más información en Mujerhoy.com.