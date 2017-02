Messi compra la casa a su vecino

La escena pudo ser así: «Bon dia, vecino, ¿qué tal está? Lo que es yo, no he dormido muy bien por los ruidos en su casa, así que Antonella y yo lo hemos hablado y queremos comprársela. Pida lo que vea, que nuestra tranquilidad no tiene precio».

Dicho y hecho. Los Messi (Lionel, su pareja Antonella y sus dos hijos Thiago, de 4 años, y Mateo, de uno) viven desde entonces mucho más relajados en su casoplón del barrio Las Heras de Castelldefels, cerca de Barcelona. La estrella azulgrana barajó seriamente la idea de mudarse a otra zona de la ciudad por culpa de los ruidos en el vecindario. Pero estaba muy a gusto en su casa, contaba con todo el confort, los servicios y la calidad de vida que se puede desear, y disfrutaba de unas vistas de ensueño al mar y la montaña. Con lo cual, Messi, que tiene un sueldo anual que roza los 40 millones de euros (sin contar los ingresos fuera de la cancha, que se sitúan en otros 30 millones) tiró de chequera y compró la casa de los ruidos para garantizarse la tranquilidad deseada para él y los suyos. Naturalmente, no ha sido el 10 del Barça, un hombre poco dado a hablar y menos de su vida privada, quien ha desvelado el asunto, sino su compañero de equipo Ivan Rakitic, que se ha ido de la lengua en una entrevista a la publicación croata 'Novi List'. El centrocampista, al igual que el delantero Luis Suárez, está también instalado en Castelldefels. «Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo», contó Rakitic a la revista. La casa de la estrella argentina está valorada en 4 millones de euros.