Cuando Vladímir Ilich Uliánov, Lenin para la Humanidad, conoció al periodista Leon Trotski, alias 'La Pluma', apreció enseguida su potencial y se convirtió en su mecenas. Esa financiación permitió al judío ucraniano, ya entonces un referente para los revolucionarios de toda Europa, viajar, conocer a importantes personajes de ideología marxista y esculpir su propia visión de cómo debía hacerse la revolución. Y esta no siempre coincidió con la de su patrocinador. Al contrario. Ambos protagonizaron agrias disputas sobre la propia concepción del Partido Comunista o sobre el modo en que debía ejercerse su control. Trotski quería una organización sin jerarquías ni limitaciones; su mentor, una formación regida por la verticalidad y dirigida por un líder que coordinara las acciones. Todo extrañamente contemporáneo un siglo después. Las diferencias entre los dos pensadores comunistas, propulsores de la revuelta proletaria contra el régimen de los zares, les llevaron a lanzarse duros ataques verbales. «¡El servicial Trotski es más peligroso que el enemigo! Jamás ha tenido opinión firme. Es un Judas», le llegó a afear el líder bolchevique. Sus desencuentros no les impedirían, sin embargo, culminar su proyecto revolucionario en octubre de 1917 y mantener una buena relación que duró hasta la muerte del primer líder de la Unión Soviética. Su fallecimiento marcaría el declive de su antagonista. El tirano Stalin, vencedor en la batalla por la sucesión de Lenin, no descansó hasta acabar con la vida de su odiado, temido y vencido opositor, aún estando exiliado en Mexico. Hace 54 años, lo mandó asesinar.