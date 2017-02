Durante la primavera de 1936 el general Emilio Mola se multiplicó para urdir la trama que desembocaría en la sublevación de una parte del Ejército español contra el Gobierno de la Segunda República que desembocó en la Guerra Civil. Cuando estaba a punto de cumplirse un año de contienda, un accidente de aviación lo borró del mapa y despejó el camino a su antiguo compañero en la Academia Militar de Zaragoza, Francisco Franco. Ríos de tinta han corrido sobre la posibilidad de que su muerte, como la del general Sanjurjo, no fueran accidentes. Ochenta años después no se han encontrado pruebas que sostengan tal acusación, pero no cabe duda de que la desaparición de dos de los cabecillas del llamado Alzamiento resultó providencial para el que había sido «el general más joven de Europa». Mola fue el cerebro de una conspiración que pretendía revisar profundamente la situación política, pero ni él ni el resto de generales sublevados se imaginaban que acabaría desembocando en una dictadura personalista y vitalicia. Impulsivo, atormentado y de ideas laicas, sus biógrafos lo retratan como lo opuesto a Franco, cauteloso, taimado y beato hasta la mojigatería. No llegaron a exhibir nunca sus discrepancias, pero mantuvieron una tensa relación que lindaba la rivalidad. Aunque Franco era más joven, ascendió más rápido en el escalafón y alcanzó antes los puestos que también ansiaba Mola. Cuando el autoproclamado 'Caudillo' se instaló abiertamente en una posición de liderazgo del bando rebelde, relegó a un papel de mero segundón al que había sido considerado «director» de la conspiración. Su muerte evitó disputas posteriores.